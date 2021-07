Konzert in Mönchengladbach : Entspannen zum Blues beim Musiksommer im Bunten Garten

Mönchengladbach Beim Konzert von Paddy Boy, Rob Collins und Helmut Krumminga beim NEW-Musiksommer gab es entspannten Blues und mitreißend intensive Songs.

Am Sonntag galt an der Konzertmuschel im Bunten Garten erst einmal Entspannung pur. Rob Collins und der Mönchengladbacher Gitarrist Paddy Boy starteten mit eher ruhigem Sound. Als Paddy Boy den nächsten Titel anzählte und damit ein etwas temporeicheres Stück erahnen ließ, klatschten gleich viele Zuhörer mit. Insgesamt aber war dies eher ein Vormittag zum Zuhören, Einfühlen und Erinnern an Hits der Rolling Stones , Eric Clapton und vieler anderer mehr.

Das Duo bekam schon bald Verstärkung aus Köln. Vor etwa 20 Jahren habe er in der Kaiser-Friedrich Halle zum Auftritt mit Krumminga einen Sound erlebt, den er so vorher noch nicht gekannt habe, verriet der Paddy Boy in der Ankündigung von Special Guest Helmut Krumminga, vielen gut bekannt durch seine Zeit bei der Kölner Band BAP. Angelockt von einer Zeitungsannonce sei er zum Blues-Gitarristen geworden, als er – 1983 in Köln angekommen – für sich eine Band suchte, verriet der Kölner. Mit Robert Johnsons „Stop breaking down Blues“ wählte er für sein Entree in das Trio einen kernigen Einstieg. Mit Paddy Boy spielte sich Krumminga mitreißende Gitarreneinsätze zu, intensiv bereichert um Collins’ Mundharmonikaspiel. Zu „Gimme some lovin“ der Blues Brothers legte Collins in Stimme und Mundharmonikaspiel eine mitreißende Intensität. Energiegeladen erinnerte das Trio an „Superstition“.