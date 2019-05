Mönchengladbach : Ensemblia – Eröffnung mit rasanter Trommelei

Elbtonal Percussion eröffnet am 26. Juni im Haus Erholung die Ensemblia 2019. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Foto: 2Vista

Mönchengladbach 25 Veranstaltungen an 20 Orten: Beim Festival liegt auch diesmal der Schwerpunkt auf „Neuer Musik“.

Alle zwei Jahre verwandelt die Ensemblia die Stadt in eine große Bühne für zeitgenössische Kultur. Das älteste spartenübergreifende Festival des Landes bietet seit 1979 im Zwei-Jahres-Rhythmus weit gefächerte Programme, die schwerpunktmäßig „Neue Musik“ berücksichtigen, aber auch andere Kunstsparten einbeziehen und Grenzüberschreitungen wagen. Spannend, aufregend und überraschend anders präsentiert sich das Festival immer wieder neu.

Auch die Ensemblia 2019 verspricht ein abwechslungsreiches Programm: Vom großen Eröffnungskonzert am 26. Juni mit Elbtonal Percussion, dem angesagten Schlagzeug-Quartett aus Hamburg, bis zum furiosen Abschlusskonzert mit der Saxophonistin Angelika Niescier und der Pianistin Sylvie Courvoisier am 30. Juni wird es an 20 Veranstaltungsstätten 25 Veranstaltungen aus unterschiedlichen Sparten (Konzerte, Performances, Theater, Bildende Kunst, Tanz, Lesungen, Schul-Workshops) geben.