Der Museumsverein stellte die Jahresgaben vor : Eine Nacht im Museum

Mönchengladbach Zur Sparda-Nacht erlebten die späten Gäste Kunst, Musik und Zauberei. Der Museumsverein stellte die Jahresgaben vor.

Flanieren, lauschen, erleben, sich begeistern und überraschen lassen. Alles war möglich in der Sparda-Nacht im Museum Abteiberg. Gewebt war sie um die aktuelle Ausstellung der Künstlerin Jutta Koether. Die stündliche Führung zur Einführung in deren Werk war keine Pflicht, doch bereichernde Kür. Auch in der fünften Auflage hat die Nacht im Museum offensichtlich nichts vom belebenden Zauber verloren. Viele Gäste, darunter etliche Erstbesucher, nutzten die Möglichkeit, das Museum zur nächtlichen Stunde zu erleben. Das Rahmenprogramm bot Kunst, Musik sowie Zauberei und barg sogar für Susanne Titz noch Überraschungen. Nach kleiner Ruhepause im Museumscafé eilte die Museumschefin in den Vortragsraum, um das Konzert des ihr bis dahin unbekannten Duos Bellchild zu hören.