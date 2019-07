Schloss Rheydt : Ein Wochenende für Keramik-Enthusiasten

Mönchengladbach Beim Töpfermarkt auf dem Schloss-Gelände in Rheydt zeigen rund 50 Aussteller ihre Kunstwerke.

Viel zu entdecken gibt es am Wochenende an Schloss Rheydt: Bei der 16. Auflage des Töpfermarktes am Samstag und Sonntag wollen rund 50 Keramiker, Designer und andere Künstler ihre Werke auf dem Gelände um das historische Schloss ausstellen und zum Kauf anbieten. Der Eintritt zu der Veranstaltung, die vom Städtischen Museum in Eigenregie durchgeführt wird, ist an beiden Tagen kostenfrei.