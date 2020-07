Veranstaltungen in Mönchengladbach : DSDS-Star dreht Video in der Red Box

DSDS-Star dreht Video in der Red Box

Veranstaltungen in Mönchengladbach

Thomas Godoj war für sein neues Musikvideo in der Red Box im Nordpark. Foto: Philipp Müller

Mönchengladbach Ex-DSDS-Gewinner Thomas Godoj hat sein aktuelles Musikvideo im Nordpark gedreht. Ab Herbst soll es in der Red Box weitergehen. Für kommendes Jahr stehen bereits erste Nachholtermine fest.

Ab Herbst soll es in der Red Box mit Veranstaltungen weitergehen. Das Verbot von Großveranstaltungen in NRW wurde bis zum 31. Oktober verlängert. Ob dann nach Ende des neuen Strandkorb-Open-Air im SparkassenPark ab Herbst wieder Comedy, Rock, Pop oder Karneval zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. „Wir sind beim aktuellen, rückläufigen Infektionsgeschehen weiter optimistisch, dass bald auch wieder Indoor-Veranstaltungen mit entsprechenden Hygiene- und Abstandskonzepten möglich sind“, so Veranstalter Michael Hilgers.