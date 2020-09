„Dritte Wahl“-Konzert in Mönchengladbach : Die gesamte Klaviatur des Punk

Dritte Wahl spielten beim Strandkorb Open Air vor vielen leeren Strandkörben. Foto: Marc Latsch

Mönchengladbach Beim Strandkorb Open Air spielten die Rostocker Alt-Punker „Dritte Wahl“ am Mittwochabend vor einem spärlich gefüllten Innenraum. Es wurde dennoch stimmungsvoll, auch wenn etwas natürlich fehlte.

Am Ende wollten sie nicht aufhören zu singen. „Aber ich möchte fliegen, ganz weit oben überm Meer. Und dann seh’ ich all die Scheiße, all die Scheiße hier unten gar nicht mehr.“ Erst als Udo Jürgens mit „Griechischer Wein“ vom Band ertönte und die Band sich ein letztes Mal an diesem Abend von ihrem Publikum verabschiedete, verstummten die Zuschauer des „Dritte Wahl“-Konzerts im Rahmen des Mönchengladbacher Strandkorb Open Airs.

Strandkorb-Sitzen und Punk, so richtig passte die Kombination nicht. Was zum einen dazu führte, dass der Sparkassenpark nicht einmal zur Hälfte gefüllt war. Zum anderen dazu, dass die Körbe nur Markierung und Deko waren – während des Konzerts saß natürlich niemand.

Doch die Rostocker Altpunks, gerne auch als „Die Toten Hosen des Ostens“ bezeichnet, haben schon schwierigere Situationen überstanden als solch ein Konzert unter Corona-Bedingungen. Von den Anfängen als Punker in der ehemaligen DDR bis hin zum frühen Tod des langjährigen Sängers Marko Busch im Jahre 2005. Und auch der spärliche Besuch am Mittwochabend war schnell vergessen, die Stimmung wurde unter den Zuschauern so ausgelassen, wie es eben aktuell möglich ist.

Und Dritte Wahl taten, was sie eben so tun. Harte Klänge, mal eingängige, mal tiefgründig-poetische Texte. Viel Mitgrölpotenzial und immer auch viel Politik. Die gesamte Klaviatur des Punk eben. Über Corona dürfe jeder ja denken, was er will, betonte Dritte-Wahl-Frontmann Gunnar Schröder. Dass jetzt aber das Krisenmanagement der Bundesregierung gefeiert werde, störe ihn. „Die Regierung hatte einfach keine Zeit, das Gesundheitsmanagement genug herunterzuwirtschaften. In zehn Jahren hätte eine Pandemie das Land viel schlimmer getroffen“, so Schröder.

Musikalisch kamen an dem Abend neben Gitarre, Bass und Schlagzeug auch Trompete und ein „Applausometer“ zum Einsatz. Die satirisch-simple neue Single „Zusammen“ wurde ebenso gespielt wie „Der Spiegel“, laut Schröder der wohl schwierigste Dritte-Wahl-Song. „Gladbach, das ist ja mehr oder weniger ein abgetrennter Bereich. Die Leute, die hier sind, fahren nicht weg. Andere kommen nicht hierhin“, leitete der Frontmann den Song ein. Da könne die Band auch mal eine Nummer wagen, die sie selbst nicht so wirklich beherrsche. Bekomme ja niemand mit.