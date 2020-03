Klassische Musik in Mönchengladbach : Auf dem Sprung zur internationalen Karriere

Mönchengladbach Yorgos Ziavras ist Dirigent und hat es am Theater vom Opernstudio zum Kapellmeister gebracht. Der 32-Jährige leitete jüngst außerdem die Jubiläumsvorstellung der Griechischen Nationaloper. Im Sommer soll er den Förderpreis der Theaterfreunde erhalten.

Anlass ist die Stippvisite in seine Heimatstadt Athen (seine Eltern stammen aus dem Nordwesten Griechenlands), wo er am 5. März die große Ehre hatte: Er dirigierte die Galavorstellung zum 80-jährigen Bestehen der Griechischen Nationaloper – und das in Anwesenheit der Staatspräsidentin. Wie zur Eröffnung 1940 gab es „Die Fledermaus“ von Johann Strauß. Und reichlich Beifall auch für den jungen Dirigenten, der in Griechenland schon fast ein Star ist.

In Mönchengladbach und Krefeld hat man Ziavras nach seiner Zeit im Opernstudio ab der Spielzeit 2017 als Korrepetitor verpflichtet und 2019 zum Kapellmeister befördert. Zuletzt sorgte sein Dirigat in Eötvös‘ Oper „Der goldene Drache“ überregional für Anerkennung. Was in der kommenden Spielzeit wird, steht aber noch nicht fest. Denn der sympathische Grieche steht auf dem Sprung zu einer internationalen Karriere.

Dirigieren kam in Ziavras Leben über seine Arbeit in seinem Street-Oper-Projekt „Oper(O)“ in Athen. Neben der Arbeit als Repetitor wuchs er natürlich in die Leitungsrolle hinein, das Studium in Köln war die logische Fortsetzung. Inzwischen hat er reichlich Erfahrung in Oper, Ballett und Konzertsaal. Er wird neben den (gefährdeten) Projekten dieser Spielzeit in der kommenden zumindest als Gast eine eigene Opern-Produktion leiten. In Athen steht für Februar eine zeitgenössische Opernaufführung an. Weitere Termine sind fest, über die Stücke herrscht noch Stillschweigen. „Wenn wir die Neue Musik nicht aufführen, dann landet die Musik bald im Museum. Es ist einfach unsere Pflicht.“ So bringt Ziavras sein Engagement für Zeitgenössisches auf den Punkt.