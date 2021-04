Kultur in Mönchengladbach : Dienstjubiläum für den Mann an der Tuba

Bernhard Petz spielt Tuba bei den Sinfonikern. Foto: Zdzislawa Sacher

Mönchengladbach Bernhard Petz gehört seit 1997 zu den Niederrheinischen Sinfoniker am Theater Krefeld-Mönchengladbach. Mit seinem ersten Dienstjahr in Stuttgart dazu gerechnet, wurde er jetzt für 25 Jahre als Berufsmusiker geehrt. In Mönchengladbach hat er sich als bildender Künstler eine Namen gemacht.

Bernhard Petz ist seit 24 Jahren Mitglied der Niederrheinischen Sinfoniker am Theater Krefeld-Mönchengladbach und hat jetzt – mit seinem ersten Jahr in Stuttgart dazu gerechnet – sein 25-jähriges Dienstjubiläum als Berufsmusiker gefeiert. Die Tuba begegnete dem Fünftklässler zuerst in der Blaskapelle des Gymnasiums in seiner österreichischen Heimat: „Die Tuba ist zu mir gekommen, nicht ich zu der Tuba“, sagt Petz. „Man muss die tiefen Töne lieben und sich da zu Hause fühlen.“

Nach seiner Schreinerlehre blieb Petz noch ein Jahr in Innsbruck am Konservatorium, bevor er an der Musikhochschule in Köln studierte. Danach führt ihn sein Weg als Praktikant an das Staatstheater in Stuttgart. Als dort keine Stelle frei wurde, musste er sich umschauen – und fand am Theater Krefeld-Mönchengladbach seinen Platz. „Ich habe am 1. April 1997 angefangen. Dann bin ich hier sozusagen hängen geblieben“, sagt Petz.

Der Österreicher ist auch als bildender Künstler tätig. Für das Theater hat er für die „Irrfahrten des Odysseus“ am Bühnenbild mitgewirkt. Neben seiner Arbeit am Theater erwarb er mit seiner Partnerin Zdzislawa Worozanska-Sacher einen alten Luftschutzbunker in Güdderath und machte ihn als Museum für die eigene Kunst nutzbar. Neben der Dauerausstellung finden dort jedes Jahr das Festival „Die Herbstzeitlose“ statt. Für Petz hängen Musik und bildende Kunst zusammen: „Das ist eine gute Symbiose. Die Musik ist etwas, was nicht sichtbar und sehr flüchtig ist. Die Bildhauerei ist etwas, was sehr lange dauert, bis es fertig ist, aber es überdauert sehr lange.“

(RP)