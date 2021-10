Premiere „Die Walküre“ : Ein Drama in Blicken

Ein Drama in Blicken

Mönchengladbach Am Samstag feiert „Die Walküre“ Premiere im Theater Mönchengladbach. Auf der Bühne steht ein großer Tisch – das hängt auch mit Corona zusammen.

„Zum ersten Mal darf ich eine warmherzige, liebende Frau darstellen“, sagt Mezzosopranistin Eva Maria Günschmann über die Rolle der Sieglinde in Richard Wagners Oper „Die Walküre“, deren erster Akt am 16. Oktober im Theater Mönchengladbach Premiere hat. „Normalerweise sind den Mezzosopranistinnen die männermordenden und intriganten Frauen zugedacht, wie beispielsweise die Ortrud im Lohengrin“. Die Sieglinde ist eigentlich eine Sopranpartie, aber Günschmann hat „viel trainiert“, damit ihr auch die hoch liegenden Passagen mühelos gelingen. Die Ortrud, die sie 2019 so großartig gestaltete, bahnte ihr den Weg zu ihrer erstaunlich breit gefächerten stimmlichen Disposition.