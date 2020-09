Kultur in Mönchengladbach : Theatergemeinde trauert um Hermann Wilms

Mönchengladbach Der erste Geschäftsführer der Mönchengladbacher Theatergemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Er wirkte maßgeblich am Wachsen der Theaters in Mönchengladbach mit.

„Ein trauriger Einschnitt war für ihn vor allem der Umzug des Theaters von der Hindenburgstraße in das damalige Opernhaus in Rheydt“, erinnert sich der jetzige Vorsitzende des Vereins, Dietmar Micha. Für seine Verdienste um das Theater in NRW wurde Wilms mit dem Kulturtaler ausgezeichnet. Im Vordergrund seiner Tätigkeit standen immer die Interessen der Theaterabonnenten. „Seine oft auch scharf formulierte Kritik an aus seiner Sicht unhaltbaren Entwicklungen bis hin zu Änderungswünschen zum Spielplan des Theaters, aber auch sein hintergründiger Humor bleiben in Erinnerung. Wir werden ihn nicht vergessen“, sagt Micha.