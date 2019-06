Kulturförderung : Förderetat unterstützt weitere 14 Kulturprojekte

Mönchengladbach Die Stadt fördert die freie Kultur mit 34.535 Euro.

In diesem Jahr werden weitere 14 Projekte der Kulturszene aus dem städtischen Förderetat für die freie Kultur unterstützt. In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses wurden Fördergelder von insgesamt 34.535 Euro bewilligt.

Bis zur Frist der zweiten Entscheidungsrunde wurden weitere 20 Förderanträge an das Kulturbüro geschickt, von denen 14 unterstützungsfähigen Projekte ausgewählt wurden. Damit steigt die Zahl aller Anträge für das Jahr 2019 bereits jetzt auf 65; im Vorjahr waren es noch 54. Und auch das Engagement der freien Szene ist gewachsen: Neun Projektträger beteiligten sich erstmals an der Ausschreibung der freien Kulturfördermittel. „Eine Kulturszene kann manchmal sehr statisch sein. Aber das tolle an unserer Szene in Mönchengladbach ist, dass immer wieder neue Akteure mit anderen Ideen und Blickwinkeln auftauschen. So bleibt unsere Szene lebendig“, sagt Hoeps erfreut.