Kultur in Mönchengladbach : Sinfoniker begeistern beim Saisonstart

Die Niederrheinischen Sinfoniker spielten das erste Konzert der Saison. Foto: bauch, jana (jaba)

Rheydt Die Niederrheinischen Sinfoniker sorgen im ersten Sinfoniekonzert mit Mozart und Beethoven für beste Laune. 250 Besucher genießen einen unbeschwerten Abend.

Von Dirk Richerdt

Der Konzertsaal ist großzügig „auf Lücke“ besetzt, zwischen jedem Besucher bleiben mindestens zwei Sitze frei. Als alle 250 Gäste Platz genommen haben, sieht es fast voll aus. Auf dem Podium haben 42 Mitglieder des 80 Planstellen zählenden Orchesters ebenfalls viel „Luft“. Die Hygieneregeln erzwingen, dass die Streicher nicht zu zweit vor einem Pult sitzen. Jeder musiziert für sich beim ersten Sinforniekonzert.

Corona kann bei dieser Sitzordnung zum Glück auch keinen künstlerischen Schaden anrichten. Das bewies das transparente, homogene, dabei zu kraftvollen Eskapaden fähige Klangbild bei Beethovens Pastorale. Seine 6. Sinfonie in F-Dur entfaltete ein schlankes, bei Beethoven kaum erwartetes Naturgemälde in kultiviert gesetzten Pastelltönen, die den als ruppigen Berserker kolportierten Komponisten als lyrischen Feingeist outeten. Darunter litt das fünfsätzige Werk nur im vierten Satz – dort, wo Sturm und Gewitter klangmalerisch zu schildern sind. Blitz und Donner blieben da zahm, die vier Celli und drei Kontrabässe schafften lediglich wohliges Gegrummel. Chefdirigent Mihkel Kütson verzichtete im zweiten Satz („Szene am Bach“) gar auf den Dirigierstab, um mit weich zeichnenden Handbewegungen das zarte Wellenspiel des Baches zu motivieren. Ihren Gipfel fand das augenzwinkernd gebotene Naturidyll in den Stimmführern von Flöte, Oboe und Klarinette, die Nachtigall, Wachtel und Kuckuck ansprechend imitierten.

Die Bläser gerieten bei der Pandemie-tauglichen Aufstellung buchstäblich ins Hintertreffen. Die transparenten Spuckschutzwände zwischen Bläsergruppe und Streichern beeinträchtigten die Klangentfaltung jedoch nur geringfügig. So kann es in Zukunft also bleiben beim Podiumssitzplan. Beim Schlussapplaus war jedoch alles wie früher: kräftig und ausdauernd, ohne jede virusbedingte Zurückhaltung. Sehr zur Freude der Musiker und ihres Chefs.

Zwei Solisten genossen es, zum Programmbeginn ganz vorn an der Rampe zu stehen. Konzertmeister Philipp Wenger und Solobratscher Albert Hametoff widmeten sich mit hör- und sichtbar großer Hingabe der prachtvollen Sinfonia Concertante von Mozart im heroischen Es-Dur. Blühend und jubilierend der souverän erfühlte Mozart-Ton des begnadeten Klassik-Interpreten Wenger an der Solovioline, wogegen Hametoff auf seiner Viola in sonorer, leicht gedeckter Grundierung das solide Gegengewicht zelebrierte.