Chöre aus Mönchengladbach : Eine Chorgruppe, die sich zu behaupten weiß

Mit einigen Atemübungen beginnen die Proben der Mädchenkurrende an der evangelischen Hauptkirche in Rheydt. Wenn sie vollzählig ist, zählt die Gruppe 15 Mitglieder. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr), Rei/Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Rheydt Die Mädchenkurrende an der evangelischen Hauptkirche Rheydt besteht erst seit sechs Jahren, hat aber schon eine Menge erreicht.

„Die Jungen können im Knabenchor singen, und wir haben nichts.“ So hörte es Udo Witt immer wieder von singfreudigen Mädchen. Also entschloss sich der Kantor der evangelischen Hauptkirche Rheydt vor sechs Jahren, zusätzlich zu seinem Knabenchor noch einen Mädchenchor zu gründen. Den nannte er „Mädchenkurrende“. Der Name kommt vom lateinischen Wort „currere“ und bedeutet „laufen“. In früheren Jahrhunderten taten sich arme Schüler als „Laufchor“ zusammen und zogen singend von Tür zu Tür, um sich Lebensmittel zu erbetteln.