Rückriem, Cuevas, Koether und Wissel : Spektakuläre Jahresgaben des Museumsvereins

Der Museumsverein stellte die diesjährigen Jahresgaben vor: (v.l.) Felicia Rappe, Christian Krausch, Uwe Hillekamp und Carsten Christmann. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Auf Wunsch des Künstlers sind im Kleeblattraum des Museums Abteiberg 77 von ihm autorisierte Duplikate an sieben Tagen zum umlaufenden Fries gereiht. So will Ulrich Rückriem Kunstfreunden einen Überblick über seine Zeichnungen zum Thema „Freie Figuration“ verschaffen.

Die Originale verwahrt derweil Christian Krausch, Geschäftsführer des Museumsvereins. Sie sind Teil der diesjährigen Jahresgaben, die der Museumsverein anbietet, um mit dem Erlös die Arbeit des Museums zu unterstützten. Im eigens den Jahresgaben gewidmeten Raum hängt eines der Rückriem-Unikate gerahmt in Nachbarschaft der weiteren Editionen: Minerva Cuevas Bronzen „Sexy Carrots“ in einer Auflage von 24 Stück plus zwei Künstlerexemplaren, Jutta Koethers sechs Zeichnungen für „Libertine“ und drei Zeichnungen von Alex Wissel.

Zur Sparda-Nacht bindet der Verein eine Eröffnungsfeier zur Präsentation der Jahresgaben ein. Christian Krausch erinnerte die Vorgabe, dass die Editionen von Künstlern sind, die im Laufe des Jahres im Museum ausstellen oder dem Haus sehr verbunden sind. Zweites trifft für Rückriem zu, der dank Johannes Cladders´ Vermittlung 1973 Atelierstipendiat war und dem Verein schon mehrere Jahresgaben zur Verfügung stellte. Die sind inzwischen alle vergriffen. Die nun 77 kleinen Zeichnungen mit Graphitstift auf weißem Karton sind zum Preis von 250 Euro pro Unikat erhältlich. Rückriem, einst bekannt für blockhafte Steinobjekte, hat jeweils sieben Punkte gesetzt und diese zu Flächen verbunden, die zuweilen eine tänzerische Leichtigkeit ausstrahlen. Beim Übergang ins siebte Jahrzehnt sei der Künstler von der Zahl 7 so fasziniert gewesen, dass er begann, über sie zu arbeiten. Zudem habe er sich im Alter einer körperlich weniger anstrengenden Kunst zuwenden wollen, sagte Krausch.

Info Werke werden heute in der Sparda-Nacht gezeigt Jahresgaben sind Editionen von Künstlern, die dem Museum eng verbunden sind. Bestellungen werden bis zum 30. November angenommen. Sollten mehr Jahresgaben angefordert werden als verfügbar sind, wird die Vergabe ausgelost. Sparda-Nacht heute ab 18 Uhr