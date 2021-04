Kultur in Mönchengladbach : Jugend musiziert unter Corona-Bedingungen

Die Jury tagte in Viersen: Musikschulleiter Ralf Holtschneider aus Viersen (li.) und Christian Malescov aus Gladbach. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Für den 58. Regionalwettbewerb haben die Musikschüler Videos eingereicht. Jetzt tagte die Jury und gab die Ergebnisse bekannt. Die meisten Teilnehmer haben Potenzial für den Landeswettbewerb.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silke Jüngermann-Schnettler

Wenn man zum Regionalwettbewerb Jugend musiziert geht, ist auf den letzten Metern die Aufregung der Teilnehmer immer so spürbar wie die aufgeladene Luft vor einem Wolkenbruch. Doch in diesem Jahr hat man vor dem Eingang des Kreishauses Viersen das Gefühl, da sei ein Energie-Vakuum. Weit und breit kein zappeliges Kind im Festaufzug an der Hand von noch nervöseren Eltern. Stattdessen kommen vereinzelt Herren und Damen mit Aktentasche.

Die Jury trifft sich zum 58. Regionalwettbewerb Mönchengladbach/Kreis Viersen für die Altersgruppen I und II, um die Videoaufzeichnungen der Beiträge zu beurteilen. Statt des üblichen Festival-Wochenendes mit 1000 Besuchern tagen 14 Juroren mit Maske in Plexiglas-Kabinen. In der Pause tauscht man sich an weit auseinander stehenden Einzeltischen aus. „Trotzdem bin ich glücklich, dass wir heute hier sind“, sagt Juror René Eljabi aus Düsseldorf. Seine Kollegen nicken.

Info Die Ergebnisse von „Jugend musiziert“ Ergebnisse für Mönchengladbach, Altersgruppe I und II: Blockflöte Altersgruppe IA: Felix Le 25 Punkte, 1. Preis, AG IB: Hanna Sabbouh 25 Pkt. 1. Pr.; Bennett Oelers (Begleiter) 25 Pkt. 1. Pr., AG II: Rika Monski 25 Pkt. 1. Pr. (Weiterleitung), Hanna Zimmermann (Begleiter) 25 Pkt. 1. Pr. Querflöte AG IB: Melis Arcan 24 Pkt. 1. Pr.; Amida-Sophie Paulussen 24 Pkt. 1. Pr., AG II: Thea Schiffer 23 Pkt. 1. Pr. (WL) Oboe AG II: Annika Welters 25 Pkt. 1. Pr. (WL) Fagott AG II: Charlotte Rütten 25 Pkt. 1. Pr. (WL); Julie Marie Schmitz 23 Pkt. 1. Pr. (WL); Jana Schroeren 23 Pkt. 1. Pr. (WL) Gitarre AG IB: Mila Herter 22 Pkt. 1. Pr., AG II: Anna-Maria Goumagia 24 Pkt. 1. Pr. (WL) Trompete AG IB: Karl Florian Couson 25 Pkt. 1. Pr. Klavier vierhändig AG IB: Leon Hu, Emiliy Pawlov 23 Pkt. 1.Pr.; Maxim Jordan Jaekel, Nika Westphal 22 Pkt. 1. Pr.; Xuanyi Lou, Ayse Kübra Özegen 21 Pkt. 1. Pr. Duo: Klavier und ein Streichinstrument AG IB: Michelle Gruber,Josefine Jüngermann 25 Pkt. 1. Pr..; Phillip und Maxim Prygunkov 24 Pkt. 1. Pr.; Sophia Milner, Bennett Oelers 22 Pkt. 1. Pr., AG II: Gina Aurelia Rathgeber, Quian Han Sun 25 Pkt. 1. Pr. (WL)

„Dreimal ist unsere Terminplanung durch einen neuen Erlass torpediert worden“, so Musikschulleiter Christian Malescov. „Durch die Verzögerungen war es wie ein Hüpfspiel nach dem Prinzip zwei Schritte vor, einer zurück.“ Diese Anstrengung haben etwa halb so viele Teilnehmer auf sich genommen wie sonst – jedoch mit guten Ergebnissen. Fast alle haben erste Preise und damit Potenzial für den Landeswettbewerb. „Die Juroren haben nicht wohlwollender gewertet als sonst“, sagt der Viersener Musikschulleiter Ralf Hotschneider. „Vielmehr haben die auch sonst sehr engagierten Schüler durchgehalten.“