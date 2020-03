In den 1960er Jahren haben sechs Jungs die Menschen am Niederrhein mit ihrer Jazzmusik begeistert. Die „Old Market Stompers“ um Manfred Müllers waren eine fest Größe in der Gladbacher Kneipenszene.

Im Bild: Manfred Müllers beim Konzert in der Konzertmuschel an der Kaiser Friedrich Halle.