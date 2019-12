Weihnachtskonzert für Kinder : Wenn Taschenlampen munter funzeln

Mönchengladbach Die Berliner Band Rumpelstil war schon häufiger zu Gast in der Stadt. Erstmals jetzt in der Adventszeit. Zu neuen und traditionellen Weihnachtsliedern tanzten die Kinder und machten großes Lichtgewitter mit ihren Taschenlampen.

„Ihr seid ganz schön mutig, denn was heute hier passiert, das weiß keiner. Es soll ein Taschenlampenkonzert und ein Weihnachtskonzert sein“, eröffnet Jörg Brumme von Rumpelstil den Abend. „Kommt jetzt der Weihnachtsmann mit der Taschenlampe, oder was wird das werden? Ihr wißt es nicht, und wir wissen es auch nicht, denn wir machen das zum ersten Mal, und wir sind sehr gespannt. Wir sind etwas aufgeregt, aber auch froh und fröhlich und sehr erwartungsvoll und voller Vorfreude“. Er leitet damit das erste Lied ein: „Das muss die Vorfreude sein“. Die vor der Bühne, im Seitengang und bei ihren Eltern sitzenden Kindern probieren schon fleißig ihre mitgebrachten, bunten Leuchtstäbe oder Taschenlampen aus.

Beim Familienkonzert soll jede einzelne Stimme gehört werden. Natürlich sind Mitmachen und Mitsingen gefragt. Im Kanon singen Eltern und Kinder „Sieh die Lichter an und aus“ auf die Melodie von „Bruder Jakob“, die jedes Kind kennt. Ein Taschenlampencheck war diesem Kanon vorausgegangen, damit auch alles klappt. Ganz wunderbar funzeln alle miteinander. Und als das Lied verklingt, schließt sich ein dolles Taschenlampenfunzelchaos an, bei dem jeder funzeln kann, wie er will. Am Ende der Lichtblinkerei steht ein Funzeln ins eigene Gesicht. „Ach so seht ihr aus“, meldet sich Brumme. Schnell stellen die Kinder fest: Nichts blendet besser als eine Taschenlampe im Dunkeln. Die gruseligsten Gesichtsausdrücke findet man in den geblendeten Gesichtern.