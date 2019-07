Musical in Mönchengladbach : „Hugo“-Gymnasiasten entführen ins Amerika der 20er Jahre

Rheydt Die Schüler des Hugo-Junkers-Gymnasiums führen das Musical „Der große Gatsby“ auf. Die Jugendlichen müssen dabei aus sich heraus kommen – und auf der Bühne mutig sein.

„Bevor du jemanden kritisieren willst, denk immer daran: Nicht alle Menschen auf dieser Welt hatten die gleichen Chancen wie du!“ – Mit diesen Worten eröffnet Nick Carraway (David Abugo), ein aufstrebender junger Mann aus Pennsylvania, das Stück – und die dunkle Bühne verwandelt sich in die farbenfrohe Metropole New York City, durch die der Literaturkurs der Q1 des Hugo-Junkers-Gymnasiums vergnügt spaziert. Der Vorhang öffnet sich, und das Publikum wird Teil einer schillernden Tanzparty mit zeitgenössischem Charleston. Die Geschichte des „großen Gatsby“ fängt hier an und endet in einer Spirale aus Geld, Intrigen, Liebe, Lügen – und Tod.