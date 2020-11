Theater in Mönchengladbach : Ballett-Highlights im Kalender

Theater in Mönchengladbach

Weihnachten lässt auch in Corona-Zeiten nicht auf sich warten. Wer ein Geschenk sucht, kann beim Theater fündig werden: Der Ballettkalender 2021 des Theaters Krefeld- Mönchengladbach ist da. Der Kalender im A3 Format kostet zehn Euro und kann ab sofort an den Theaterkassen vorbestellen. Für drei Euro mehr gibt es eine Stofftasche mit aufgedrucktem Tanzmotiv dazu. Neben Bildern aus den aktuellen Produktionen „Dis-Tanz“ und der Oper „Carmen“, in der Tänzerinnen und Tänzer auf Videoeinspielungen zu sehen sind, bietet der Kalender einen Rückblick auf Highlights aus der vergangenen Spielzeit. Neben Fotografien von Rolf Georges führen diesmal auch Aufnahmen des Balletttänzers Stefano Vangelista und „Carmen“-Regisseur Kobie van Rensburg durch das Jahr 2021.