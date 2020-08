Kunstwochenende in Mönchengladbach : Ateliers öffnen am 19. und 20. September

Mönchengladbach Der Pandemie Corona zum Trotz plant das Kulturbüro das „parc/ours“-Wochenende. Gäste können Künstlern dann über die Schulter schauen.

Die Besucher können den zahlreichen Kunstschaffenden in Mönchengladbach am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr, in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld über die Schulter schauen. „Es ist eine Gelegenheit – fernab von Galerien und Museen – in direkten Kontakt zu den Künstlern und ihren Werken aus völlig verschiedenen Kunstgattungen wie Malerei, Bildhauerei, Fotografie oder Videokunst zu kommen“, sagt Agnes Jaraczewski, Leiterin des städtischen Kulturbüros. Im Alltag kaum zugängliche, oft verborgene Orte können während des „parc/ours“-Wochenendes erkundet werden: große Atelierhäuser wie an der Steinmetzstraße, in denen Besucher viele Künstler an einem Ort besuchen können, und auch kleinere Ateliers und Hinterhöfe.