Tradition in Mönchengladbach : Beim Jazzpicknick wippten alle Füße mit

Mönchengladbach Der Auftritt der Redhouse Jazzband zauberte trotz des wechselnden Wetters gute Laune herbei. Das Konzert hat seit über 30 Jahren Tradition.

Die Redhouse Jazzband spielt klassischen Oldtime Jazz bis Swing Musik. Mit „Royal Garden Blues“ geht’s los und schon sieht man nur noch rhythmisch wippende, nickende, swingende Menschen in bester Laune. Zu „As Time goes by“ laufen die Kellner über die Terrassen und Wiesen, tragen Kaffee, Aperol, Wein, Sekt und Saft zu den Gästen. Bei „C’est si bon“ begrüßen Großeltern den Nachwuchs, mal mit, mal ohne Hund auf der Picknickdecke. Zu „All of me“ oder „Passport to paradise“ plätschern Gespräche der Gäste dahin. Auch die Küken stört „Shining down to New Orleans“ oder „I can’t give you anything but love“ nicht, solange sie im Gras der Wiese picken dürfen.