Programm vorgestellt : Frisches aus der Kulturküche

Theaterfotograf Matthias Stutte hat ein Foto-Shooting mit Carolin Schupa, Philipp Sommer und Henning Kallweit (v. r.) auf den Wiesen am Rhein bei Krefeld gemacht. Die drei spielen Isa, Maik und Tschick in „Tschick“. Am 24. Oktober ist Premiere auf der Studiobühne im Theater. Vorher lesen die drei in der Kulturküche. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Schauspieler und Musiker des Theaters gastieren auf der lila Kleinkunstbühne in der Altstadt. Es gibt Konzerte, Lesungen, das Lichterfest, den Altstadtflohmarkt, Kulinarisches, Tanz und ein Wiedersehen mit denen „von nebenan“.

Die Kulturküche erwartet großartigen Besuch. Drei extrem angesagte Schauspieler vom Theater werden am 15. Oktober ein bisschen „Tschick“ auf die lila Kleinkunstbühne an der Waldhausener Straße 64 bringen. Carolin Schupa, Henning Kallweit und Philipp Sommer halten in der „Woche der seelischen Gesundheit“ eine szenische Lesung mit Texten aus dem Erfolgsroman von Wolfgang Herrndorf. Es geht um die Aspekte der Alkoholabhängigkeit von Maiks Mutter, die auf subtile Weise seinen Alltag beeinflussen und letztlich dazu führen, dass er Andrej Tschichatschow, genannt Tschick, kennenlernt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass schon ab 19 Uhr.

Und noch ein prominenter Mensch sorgt dafür, dass man über die Kulturküche und die Arbeit, die in ihr geleistet wird, redet: Der Ex-Bundesliga-Profi, Fußballtrainer und Sportchef beim FC St. Pauli, Ewald Lienen, liest am kommenden Samstag, 7. September, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) Passagen aus seiner Autobiografie in der Red Box am Sparkassenpark. Moderiert wird die Veranstaltung von Sportjournalist Maik Nöcker. Und weil Ewald Lienen immer schon als politisch denkender und sozial handelnder Mensch unterwegs ist, kommt der Erlös des Abends zwei Projekten zugute: der Kulturküche in Gladbach und dem Don-Bosco-Heim in Viersen. Tickets gibt es für 5 Euro in der „Hall of Tickets“ am Alten Markt 9 und online.