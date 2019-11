Monooper von Grigori Frid : Anne Frank im Bunker

Mönchengladbach Grigori Frids Mono-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“ erlebte im Bunker Güdderath eine eindringliche Premiere, nicht zuletzt dank der großen Leistung der Sopranistin Panagiota Sofroniadou.

Das Sirenengeheul, das die Besucher im Bauch des Bunkers in Güdderath empfängt, rückt diesen beklemmenden Ort, der ja seit diesem Jahr als einer der faszinierendsten Konzerträume der Stadt in Nutzung ist, in den Zusammenhang, für den er gebaut wurde. Der Weltkrieg mit seinen Bombennächten ist das Umfeld, in dem auch Anne Franks Tagebuch entstand, in dem das nicht mal 16-jährige Mädchen vom Leben der von den Nazis verfolgten jüdischen Familie im Amsterdamer Versteck erzählt und dabei einen erstaunlich reifen Blick auf die Unmenschlichkeit der Zeit wirft, die für Anne Frank und viele ihrer Angehörigen in den Vernichtungslagern der Nazis tödlich endet. Der naiv-weise Text ist schnell in der ganzen Welt gelesen worden, nach dem Erscheinen in Russland Anfang der 1960er Jahre auch vom Komponisten Grigori Frid, der daraus einen Sopran-Monolog machte, die Mon-Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“. Die Aufführung dieses Werks bildet den Schlusspunkt der ersten „Herbstzeitlose“-Spielzeit, mit der die Hausherren Bernhard Petz und Zdzislawa Worozanska-Sacher große Beachtung erhalten.