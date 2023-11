Kultur in Mönchengladbach Das sind die Veranstaltungen im Theater im November 2023

Drittes Sinfoniekonzert, 29. November, 20 Uhr, im Konzertsaal, 28. November, 19 Uhr, in der Kaiser-Friedrich-Halle Die Niederrheinischen Sinfoniker spielen die fünfte Sinfonie von Ralph Vaughan Williams und die Karelia-Suite von Jean Sibelius. Für das virtuose Blockflötenkonzert „Your voice out of the lamb“ von Fabrice Bollon ist Blockflötist Stefan Temmingh zu Gast.