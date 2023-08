Kultur in Mönchengladbach Das sind die Theater-Premieren im September 2023

Mönchengladbach · In der vergangenen Spielzeit war „Cabaret“ der Publikumsrenner in Krefeld. Ab dem 17. September läuft das Musical auf der Gladbacher Bühne. Die Intendanten halten auch in dieser Saison an der Mischung aus Klassikern, Uraufführungen und Themen unserer Zeit fest.

31.08.2023, 05:10 Uhr

Das Musical „Cabaret“ feiert am 17. September auf der Bühne im Theater Mönchengladbach Premiere. Foto: Matthias Stutte/© Matthias Stutte

Von Angela Pontzen