Klassik-Stars in Mönchengladbach : Das sind die Meisterkonzerte 2022/23

Das Goldmund Quartett wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Im März 2023 kommen die Musiker in die Kaiser-Friedrich-Halle. Foto: MGMG

Mönchengladbach Eine Reise über die Donau, ein preisgekröntes Quartett und ein Soloposaunist: In der neuen Saison holt die MGMG wieder viele Stars der Musikszene nach Gladbach.

Im September startet die Reihe der Meisterkonzerte in die Saison 2022/23. Auf dem Programm stehen auf dieses Mal spannende Begegnungen mit Stars der internationalen Klassikszene.

Zum Auftakt lädt Bolero Berlin, ein Spitzenensemble der Berliner Philharmoniker, die Zuhörer am 29. September mit seinem Programm „Opera!“ zu einer Zeitreise ein. Bekannte Opernmelodien werden mit lateinamerikanischen Rhythmen und vielstimmiger Harmonik vereint, Jazz verschmilzt mit klassischer Kammermusik.

Wer glaubt, die Posaune sei kein Soloinstrument, hat Peter Moore noch nicht gehört. Der 1996 in Belfast geborene Musiker, der als Zwölfjähriger jüngster Gewinner aller Zeiten bei der BBC Young Musician Competion und bereits mit 18 Jahren stellvertretender Soloposaunist beim London Symphony Orchestra wurde, interpretiert das Instrument neu. Am Klavier begleitet von dem gebürtigen Südafrikaner James Baillieu, wird Peter Moore am 24. November 2022 mit Werken von Beethoven, Schubert, Jongen, Bizet und Gershwin zeigen, wie das klingt.

Kammermusik der Extraklasse gibt es am 26. Januar 2023 mit der Geigerin Franziska Hölscher, der Bratschistin Pauline Sachse, dem Cellisten Sebastian Klinger, dem Bassisten Niek de Groot und dem Pianisten Severin von Eckardstein. Das Zusammenspiel des Ensembles sei „voll feinster dynamischer und koloristischer Abstufungen“, heißt es in der Presse. In Mönchengladbach wird das Ensemble Quintette von Ralph Vaughan Williams und Franz Schubert spielen.

Das mit vielen Preisen und Ehrungen ausgezeichnete Goldmund Quartett hat sich mit seinem homogenen Spiel, seiner feinen Intonation und seinen bis ins kleinste Detail erarbeiteten Phrasierungen innerhalb weniger Jahre in die erste Liga der deutschen Streichquartette gespielt. Im vierten Meisterkonzert am 2. März 2023 stellen sich die vier Musiker mit Werken von Johann Sebastian Bach, Dmitri Schostakowitsch und Ludwig van Beethoven erstmals in Mönchengladbach vor.

Der traditionelle Klavierabend präsentiert im fünften Meisterkonzert am 20. April 2023 die Pianistin Annika Treutler, deren „wirklich großartiges Klavierspiel“ (Piano News) gelobt wird. Nach zahlreichen Erfolgen bei nationalen und internationalen Wettbewerben ist Annika Treutler inzwischen dabei, die europäische Musiklandschaft zu erobern. Für ihr Debüt in Mönchengladbach hat sie ein Programm mit Werken von Schubert, Liszt, Brahms und Viktor Ullmann ausgewählt.

Das Programm „Die Donaureise“ vom Blechbläser-Quintett Harmonic schließt die Meisterkonzertreihe ab. Die Musiker suchen die schönsten Geschichten über den Fluss, erkunden die Landschaften und Städte und präsentieren die Musik der Donau – mal verspielt, mal wild und ungezügelt. Wiener Schmäh im Dreivierteltakt bis zu wilden rumänischen Klängen gibt es im sechsten Meisterkonzert am 25. Mai 2023.