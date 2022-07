Ausflugstipps : Außergewöhnliche Ausflugsziele in Gladbach und Umgebung

Mönchengladbach Natur, Architektur oder der perfekte Ausblick – Mönchengladbach hat einiges für den spannenden und außergewöhnlichen Tagesausflug zu bieten. Hier die Tipps der Redaktion.

Wussten Sie, dass in Donk eine Schwebebrücke steht, von denen weltweit nur neun in Betrieb sind? Und dass es ganz in der Nähe ein Naturschutzgebiet gibt, das nach einer Mischung aus Urwald und Zaubergarten aussieht? Kennen Sie schon die kleinste Kapelle am Niederrhein?