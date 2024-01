Einstieg in eine Profikarriere Das Opernstudio Niederrhein sucht neue Talente

Seit der Spielzeit 2019/20 ist das Opernstudio Niederrhein auch Teil des Projekts „Junges Theater Krefeld Mönchengladbach“, in dem die Nachwuchsförderung auch auf die Sparten Tanz, Schauspiel und Orchester erweitert wird. Wer es schafft, die Verantwortlichen von seinem Talent zu überzeugen, kommt so mit verschiedenen Bereichen des Theaters in Berührung – und dadurch dem Traum von einer professionellen Bühnenlaufbahn vielleicht ein Stück näher.