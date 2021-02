Kultur in Mönchengladbach : Kulturkram organisiert Carneval Global online

Mönchengladbach Das alternative Karnevalsprogramm – organisiert vom Kulturkram – gibt es in diesem Jahr coronabedingt online. Der Carneval Global startet jetzt.

Das Global-Online-Dinner bietet für Foodies & Kochbegeisterte die Möglichkeit Rezepte auszutauschen und neue Menschen kennenzulernen. Denn auch per Zoom kann miteinander geschmaust und geschnackt werden. Es ist ein Event für mehr Gemeinschaft: die Verbindung entsteht über das gemeinsame Essen und die Geschichten, die hinter den Leibgerichten stecken. Der Ablauf: bis zum 10.02.21 können Interessierte ihr Lieblingsrezept per Mail an info@carnevalglobal.com senden. Folgende Frage sollte auch in der Mail beantwortet werden: - Ernährst du dich vegan, vegetarisch, halal, koscher oder einer anderen zu beachtenden Ernährungsform? Anschließend bekommen sie das Leibgericht von einem anderen Teilnehmenden als Rezept zurückgeschickt. Am 14.02. brodeln die Töpfe und jede*r probiert für sich Zuhause das zugeschickte Rezept aus. Um 20Uhr startet das Zoom-Meeting zum gemeinsamen Essen und Quatschen.

Dienstag, 16.Februar - Film-Streaming: This is Bate Bola Uhrzeit: 20.30Uhr „This is Bate Bola“ (2018) ist ein Kurzfilm über den „Underground Karneval“ von Rio de Janeiro in Brasilien. In einer Parallelwelt zu den Stränden und touristischen Klischees der Metropole, ist „Bate Bola“ eine Form von Selbstermächtigung der Menschen, die am Rande der Gesellschaft mit Benachteiligungen und Diskriminierungen leben. Wir schauen „This is Bate Bola“ zusammen in einem Zoom Meeting (OT Brasiliansich mit englischen Untertiteln). Die Filmemacher Ben Holman und Neirin Jones werden zu Gast sein und nehmen sich im Anschluss Zeit für Fragen! Unter dem Motto connect & respect sind alle Karnevalist*innen und Nicht-Karnevalist*innen herzlich eingeladen zu Begegnung, Austausch, Vernetzung!