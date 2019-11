Spartenübergreifend : Junges Theater – ein tolles Projekt

Mönchengladbach Das „Opernstudio Niederrhein“ ist auf insgesamt zwölf Künstler erweitert worden. Die neuen müssen nun ihren Weg in den Theateralltag finden.

Doch zunächst war Woongyi Lee an der Reihe, dessen strahlkräftiger Tenor diesmal mit Verdi („La traviata“) aufhorchen ließ. Aber seine Lieblingspartie ist der Tamino, mit der er glanzvoll in Krefeld debütierte und demnächst sicher auch das hiesige Publikum in der ab Januar auf dem Spielplan stehenden „Zauberflöte“ begeistern wird. Die vier Orchesterakademisten Tekla Varga, Flöte; Justinas Kaunas, Violine; Viola Gaebel (Klarinette) und Inka Jans (Cello), die darauf brennen, möglichst viel Orchesterpraxis zu bekommen, interpretierten sehr differenziert eine umfangreiche „Sonata“ für ihre Besetzung, die der Däne Knudage Riisager 1927 komponierte.

Die Tänzerinnen Julianne Cederstam aus Norwegen und Alice Franchini aus Italien zeigten in Kurzform, wie sich ihr tägliches Training gestaltet, und der neue Bariton des Opernstudios, der Katalane Guillem Batllori, erfreute mit einer einschmeichelnden Zarzuela aus „Luisa Fernanda“. Boshana Milkov heißt die neue Elevin im Mezzofach, doch der Name täuscht – die Sängerin mit bulgarischen Wurzeln, die Jazz und Musical als ihre „zweite Liebe“ bezeichnet und mit einer Gershwin-Ballade restlos überzeugte, stammt aus Essen. – „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ verriet charmant und mit hinreißendem Sopranschmelz Maja Blaustein, in Jerusalem geboren. Faszinierend und in jeder Phase unter die Haut gehend, trug der syrische Schauspieler Raafat Daboul eine Passage aus dem Monolog „Dreck“ von Robert Schneider vor. -