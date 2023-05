Kulturfestival in Mönchengladbach Das ist das Programm der Ensemblia 2023

Nach dem Versuch, die Ensemblia 2021 nur an einem Ort, am Schloss Wickrath, stattfinden zu lassen, kehren die Veranstalter 2023 wieder zum dezentralen Konzept zurück. So werden vom 16. bis 18. Juni unter anderem die Citykirche, der Bunker Güdderath, das Café Köntges und das Café Kontor, das Museum Abteiberg und die Städtische Musikschule zu Kunstorten, an denen Konzerte und Ausstellungen stattfinden, 24 Veranstaltungen komprimiert an drei Tagen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.