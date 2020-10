Balkonkonzert in Mönchengladbach : Wohltuende Jazzdusche  des Fink-Körner-Duos

Mönchengladbach Jazz gegen den Schmuddelwetter-Blues: Das Fink-Körner-Duo gab ein Balkonkonzert mit süffigen, gefälligen Melodien an der Lingemühle.

Das Fink-Körner-Duo macht süffigen, kein bisschen verkopften, leichten Jazz mit einem Wohlfühlfaktor, der sowohl in der von Corona besonders folgenreich verseuchten Kulturszene als auch bei fiesem Herbst-Schmuddelwetter guttut. Hansjörg Fink bläst eine sowohl sanfte wie rhythmisch gefühlvolle Posaune. Gero Körner macht ziemlich virtuos, vor allem aber skalen- und harmoniekreativ auf den Tasten seines E-Pianos was her. Beide stehen zu diesem von ihnen lang ersehnten Konzerterlebnis auf dem Balkon von Jürgen Kutsch in luftiger Höhe im dritten Stock der schicken Beton-Wohnlandschaft an der Lingemühle, dem Viertel gegenüber der Musikschule. Dort klingt’s ziemlich badezimmermäßig mit einem Unterton von Straßenlärm, selbst am Sonntagnachmittag.