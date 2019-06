Konzert in Mönchengladbach : Klassische Musik aus einem Nachlass

Konzert in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Alma-Quartett führte Stücke auf, die dem Bratscher Martin Börner von seinem Vater hinterlassen wurden. Im Verlauf des Konzertabends wurden die vier Musik zu einem Sextett. Die Instrumente wetteiferten dabei miteinander.

„Eine kleine musikalische Überraschung“ versprach das Alma-Quartett für den Beginn seines Konzerts. Überraschend war in der Tat, dass nicht ein Streichquartett, sondern eine Besetzung mit Kontrafagott, Bratsche und zwei Celli die Bühne des BIS-Zentrums betrat. Der Anlass: Martin Börner, der Bratscher des Quartetts, hatte im Nachlass seines Vaters, des Musikprofessors und Komponisten Klaus Börner, fünf Miniaturen entdeckt, die er zusammen mit seiner Tochter und Enkelin des Komponisten Laila Börner (Kontrafagott) sowie mit Markus und Hanna Beul (Cello) einmal vorstellen wollte. So kam es zur Uraufführung der kurzen, originellen Stücke, die in neuer Verpackung auch Zitate von Bach und Mozart einbezogen.