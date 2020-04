Kultur in Mönchengladbach : Criminale verschoben: Hoeps schreibt weiter

Kultur in Mönchengladbach

Mönchengladbach Nachdem die Criminale in Hannover wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste, widmet sich Kriminalroman-Autor Thomas Hoeps einem neuen Projekt.

Thomas Hoeps bekam die schlechte Nachricht noch bevor die Krimischriftstellervereinigung „Syndikat“ an die Presse ging. Dieselbe VIP-Beauftragte, die ihm und seinem Co-Autoren Jac Toes noch vor wenigen Wochen mitgeteilt hatte, dass die beiden mit ihrer „Cannabis-Connection“ für den Glauser-Preis nominiert sind, musste ihm nun sagen, dass die „Criminale“ nicht wie geplant vom 15. bis 18. April stattfinden wird. Das Coronavirus hat somit die Verleihung des „Krimi-Oskars“ und das größte deutschsprachige Krimi-Event mit etlichen Lesungen und Workshops auf dem Gewissen.

Die Criminale in Hannover wäre Hoeps‘ elfte gewesen. Er steuerte für drei Criminale-Anthologien Kurzkrimis bei, moderierte in den letzten drei Jahren die Nominiertenlesungen und organisierte als Kulturbüroleiter 2011 die Criminale am Niederrhein mit. „In der Erschöpfung danach nehme ich mir eigentlich regelmäßig vor, im nächsten Jahr mal auszusetzen. Aber ein paar Wochen später sehne ich schon wieder die Anmeldephase herbei. Jetzt sorgt leider Corona für diese Pause“, sagt Hoeps.