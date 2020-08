Kultur in Mönchengladbach : Breymann und Schiffers lästern für Corinna

Die Ratherren Reinhold Schiffers (SPD) und Dieter Breymann (CDU) spielen für die Kulturinitiative die nörgelnden Logenzuschauer „Waldorf & Statler“ aus der Muppet-Show. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die nächste Corinna-Sendung wird live als Strandkorb Open Air im Sparkassenpark gezeigt. Mit dabei sind Fourfold, Melody Blessing und zwei Newcomer der Gladbacher Comedy-Szene.

Viel üben müssen sie für ihren ersten Auftritt nicht. Das machen sie immer im Kulturausschuss. Reinhold Schiffers (SPD) und Dieter Breymann (CDU) sitzen seit sechs Jahren gemeinsam in dem Ausschuss und frotzeln fröhlich-fachlich über die Parteigrenzen hinweg. Schiffers als Ausschussvorsitzender, Breymann als kulturpolitischer Fachmann.

Bei der kommenden Corinna-Sendung am Montag, 7. September, bei der es Gladbacher Kultur geballt zu hören und zu sehen gibt, haben sie als „Waldorf & Statler“ Premiere. Nur mit dem Unterschied das die distinguierten älteren Herren der Muppet-Show aus einer Loge heraus nörgeln und die Gladbacher Ratsherren in einem Strandkorb Platz nehmen werden, der auf einer Zwischenebene im Sparkassenparks steht. Anders als bei der ersten Corinna-Sendung, die für Zuschauer nur online zu sehen war, ist dieses zweite Kulturevent auch live im Strandkorb zu erleben.

Soul-Sängerin Melody Blessing singt im Sparkassenpark. Foto: Kulturküche

Entstanden ist die Idee zu dem „Waldorf & Statler“-Format in den Zoom-Konferenzen bei der Gründung der Kultur-Initiative, erzählen Breymann und Schiffers. „Ihr müsst auftreten“, sagten einige Corinna-Gründer, nachdem sie die Politiker in Aktion erlebt hatten. „Ursprünglich war mal so eine Badewannen-Szene von Loriot angedacht“, erzählt Dieter Breymann.

Doch das Format war den Kulturpolitkern dann doch zu einseitig komisch. „So haben wir mehr Freiheiten“, sagt Breymann. „Wir werden uns vielleicht einmal vorher treffen, um den Rahmen abzusprechen“, erklärt Schiffers. Etwa zwei Mal drei Minuten dürfen die Ratsherren lästern, nörgeln und zum verbalen Schlagabtausch ausholen. „Wir nehmen uns beide nicht so wichtig. Wenn ich frotzel, kann der Schiffers das wechseln. Außerdem ist es für einen guten Zweck“, sagt Breymann.

Für einen guten Zweck ist der Verein Corinna in der Tat. Mitten in der Corona-Krise haben sich die Kulturschaffenden aus Mönchengladbach auf Initiative von Sparkassenpark-Chef Michael Hilgers zusammengefunden, um die schwierige Zeit gemeinsam zu meistern und wirtschaftliche Notlagen von Kulturschaffenden abzufedern. Den Sorgen und Nöten der Corona-Zeit setzt die lokale Kulturszene mit Corinna ein positives Zeichen entgegen und plant jetzt schon für 2021 am 6. Juni ein Mega-Event. Im Juni gab es den ersten Live-Stream, den viele auch gern „analog“ gesehen hätten. Viel früher als die Corinna-Gründer dachten, geht die zweite Corinna-Show live auf die Bühne.

Neben den Comedy-Newcomern aus der Kommunalpolitik sind mit von der Partie: die Sopranistin Stefanie Kunschke – bekannt für ihre Fensterkonzerte – mit Meghan Behiel am Piano; die Soul- und R&B-Sängerin Melody Blessing; die Jazz-, Soul- und Funkband Fourfold. Sie hat schon 2018 auf dem Vierener Jazzfestival gespielt. Während des Lockdowns gaben die jungen Musiker sonntags Balkonkonzerte an der Rubensstraße. Außerdem gibt es Interviews, unter anderem mit Hannah von Dahlen von der Kulturküche. Miriam Colonna und Michael Hilgers, Vorsitzende der Kultur-Initiative, geben ein Corinna-Update. Durch den Abend führen Moderatorin Lisa Tellers und Felix Herfs vom Kulturkram. Beatproduzent Hyde Beats sorgt mit einem Chillhop-Live-Set für den richtigen Flow vor und nach der Sendung. Als Highlight gibt es noch eine Musikperformance. Aber die möchten die Corinnas noch nicht verraten.

Die Band Fourfold ist am 7. September mit von der Partie. Foto: Knappe, Jšrg (jkn)

Zuschauer können die Sendung entweder live im Strandkorb erleben, oder aber im Nachgang als Video on Demand online sehen. Die Sendung ist somit kein klassischer Stream wie beim ersten Mal, dafür aber online sowie offline erlebbar. Wer ein Ticket kauft, unterstützt damit die Galdbacher Kulturszene.