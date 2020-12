Virtueller Adventskalender in Mönchengladbach : Corinna öffnet täglich ein „Kultürchen“

Mönchengladbach Wenn die Kultur in Corona-Zeiten schon nicht im realen Leben präsent sein kann, so doch zumindest im virtuellen: Der Verein Corinna, zu dem sich Mönchengladbacher Kulturschaffende zusammengeschlossen haben, öffnet im Dezember jeden Tag eine digitale Tür.

Karneval mitten im Advent: So etwas gibt es vermutlich nur in Mönchengladbach. Zumindest in dem virtuellen Adventskalender der Kulturoffensive Corinna. Jetzt wurden die Besucher des Adventskalenders mit der Karnevalsgesellschaft Wenkbülle eine Viertelstunde lang in die 5. Jahreszeit versetzt: Karnevalshüte, Karnevalsorden, Karnevalsmusik von Kasalla, Bläck Fööss und anderen. Dazu der Filmwirklichkeit gewordene Traum eines schlafenden Karnevalisten, der am Ende des Videos mit seinen Kollegen konstatiert: „Mit Vernunft und Kreativität werden wir auch durch diese Krise gehen, denn wir leben Karneval!“