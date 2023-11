Comedy in Mönchengladbach Wettstreit der „Bösen Zungen“ im BIS

In Köln soll bisher jeder Abend der Stand up-Comedy-Reihe „Böse Zungen“ ausverkauft gewesen sein. Sinan Heesen ist überzeugt: Das Format wird in Mönchengladbach ebenso erfolgreich durchstarten. Der Comedian Djavid biete als Host (Gastgeber) der Reihe einen breit durchmischten Humor, der garantiert viele Menschen anspreche. Am 12. Januar startet das Format im Kulturzentrum BIS mit einem Wettbewerb aufstrebender Comedians. Von da an regieren zunächst für ein Jahr, immer am zweiten Freitag eines Monats „böse Zungen“ im BIS. Einmal im Quartal findet ein Comedy-Contest mit mindestens vier Künstlerinnen und Künstlern des Genres statt. Am 13. Dezember 2024 treten die Finalisten der Wettbewerbe von Januar, Juni und August gegeneinander an. Das Publikum stimmt per Applausstärke über den Comedy-Champion ab.