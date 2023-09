Konzerte in Mönchengladbach So war der „Paulus“ in St. Laurentius

Das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy beginnt mit einer groß angelegten Ouvertüre, in der die Choral-Melodie „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ schon vorweggenommen wird. Die Gladbacher Kammerphilharmonie musizierte zusammen mit dem „Chorprojekt“ und vier Solisten in der Kirche St. Laurentius in Odenkirchen unter der Leitung von Chordirektorin Stephanie Borkenfeld-Müllers.