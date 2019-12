Weihnachtskonzert : Christmas Classics in der Christuskirche

Christmas Classics in der Christuskirche

Die Remember Band sorgte für weihnachtliche Klänge in der Christuskirche. Foto: Renate Resch

Mönchengladbach Für lauschige Weihnachtsstimmung sorgte die Remember Band mit ihrem Konzert am 1. Advent in der Christuskirchengemeinde. Mit weihnachtlichen Liedern stimmten sie auf die schönste Zeit des Jahres ein.

In zartem rosafarbenen Licht erstrahlt der vordere Teil der Christuskirche. Über die Bögen bewegen sich sachte Lichtkreise. Den Altarraum verwandeln abgehängte Tücher in eine Konzertbühne mit kleinen Bäumchen, die mit Lichterketten verziert sind. In den Bänken der Kirche sitzen erwartungsvoll die Besucher, kein Platz ist mehr frei, das Konzert ist ausverkauft. Gespannt erwarteten sie die ersten Klänge der Remember Band. Mit „Zeit der Wünsche“, einer selbst geschriebenen Nummer, starten die diesjährigen Christmas Classics.