Städtische Musikschule Mönchengladbach : Ein disziplinierter Freigeist verabschiedet sich

Der ehemalige Musikschulleiter Christian Malescov hat noch einiges vor. Was genau, wollte er aber noch nicht verraten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach 18 Jahre hat Christian Malescov die städtische Musikschule geleitet und sie zu einem besonderen Ort gemacht. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand. Der Schule bleibt er aber weiterhin erhalten.

In seiner Familie war Christian Malescov der erste, der Klavierunterricht nahm – seine Cousins und Cousinen spielten Geige oder andere Soloinstrumente. Jahrelang musste er sie begleiten und sich anhören, wie sie gelobt wurden. Irgendwann hatte er genug davon und entschied sich, auch Geigenunterricht zu nehmen. Eine gute Entscheidung, wie sich später herausstellte.

Malescov ist in Rumänien groß geworden und hat seine gesamte musikalische Ausbildung dort absolviert. Ein großer Unterschied zu Deutschland: „Das System ist dort sehr streng und verschult“, sagt der ehemalige Musikschulleiter. Er besuchte ein Musikgymnasium, danach studierte er an einem Konservatorium in Siebenbürgen Klavier und Geige. Die Konkurrenz war hart, es gab 300 Bewerber, aber nur 20 Plätze. Malescov überzeugte mit Talent und Vielseitigkeit; dass er zwei Instrumente spielen konnte, half ebenfalls. Denn an einer rumänischen Musikhochschule „lernt man alles“. Das Studium sei sehr allumfassend gewesen, auch das Dirigieren musste er lernen. Wieder eine Fügung, die ihm später zugute kam.

Malescovs Familie gehörte zu einer deutschen Minderheit, das Leben in der rumänischen Diktatur wurde immer härter. Anfang der 80er Jahre zogen sie nach Deutschland. Hier erlebte der damals 28-jährige Malescov einen musikalischen Kulturschock. An einem Sonntagmorgen schaute er sich im Fernsehen eine Konzertübertragung an, die Musiker spielten barocke Musik auf barocken Instrumenten. „Es klang schief und unprofessionell, ich war geschockt“, erinnert er sich. Doch dann beschäftigte er sich mit historischer Aufführungspraxis und merkte, dass klassische Musik in Rumänien stark romantisiert wird.

Er begann, als Musiklehrer zu arbeite und merkte auch hier die Unterschiede: „Im Westen war der Musikunterricht viel freier und zwangloser“, sagt er. Er habe vieles vergessen müssen, was er im Osten gelernt hat. Gleichzeitig konnte er feststellen, dass allzu viele Freiheiten nicht immer von Vorteil sind. „Man braucht ein Ziel, zum Beispiel ein Konzert, auf das man hinarbeitet, um sich zu verbessern“.

Mit dieser Mischung – westliche Freiheit und östliche Disziplin – arbeitete sich Malescov innerhalber weniger Jahre hoch. 1994 wurde er stellvertretender Schulleiter der städtischen Musikschule, 2004 Schulleiter, auch das Jugendsinfonieorchester dirigierte er seitdem. Unter seiner Führung räumte die Musikschule nicht nur jährlich bei verschiedenen Wettbewerben ab, sie ist außerdem zu einem Ort geworden, an dem Musik Spaß macht, wo Kinder nicht dazu gezwungen werden, ein Instrument zu erlernen. Immer wieder sprechen Mitarbeiter und Schüler von dem besonderen Geist, dem Zusammenhalt, der Atmosphäre. Das liege auch an dem schönen Gebäude: „Der schönste Moment ist, wenn ich morgens die Treppen hochlaufe und jemanden spielen höre“, sagt er.

Malescov war es immer wichtig, dass seine Mitarbeiter gut entlohnt werden. Die Schule hat nur festangestellte Lehrer – eine Ausnahme in der Musikschullandschaft. Das lockt hochqualifizierte Leute an, die bleiben wollen. „Der gute Ruf in der Szene sorgt dafür, dass sich qualifizierte Leute bewerben und wir nicht tot gespart wurden“, sagt er.

Nach 18 Jahren als Musikschulleiter geht Malescov zwar in der Ruhestand, doch als Vertretungslehrer wird er weiterhin aushelfen. Und er möchte viel Musizieren. Der Abschied fällt ihm schwer, doch er sieht‘s pragmatisch: „Man kann einen Weg nicht ewig weiterschreiten“, sagt er.