Berufe in Mönchengladbach Wie Kunsthistoriker kreativ arbeiten

Die Anstellung als Geschäftsführer des Museumsvereins Abteiberg bezeichnet Christian Krausch als „ein bisschen back to the Roots“. Denn „witzigerweise“ sei Großonkel Karl Heinemann in den 1980er Jahren Vereinsvorsitzender gewesen. Der Großonkel habe engen Kontakt zum früheren Museumsleiter Johannes Cladders gepflegt und eine „wunderbare Sammlung zeitgenössischer Kunst“ besessen. Durch ihn habe er als Kind erfahren, wie es ist, mit Kunst zu leben, sagt der promovierte Kunsthistoriker.