Konzerte in Mönchengladbach Chorprojekt 2024 mit Werken von Händel und Mozart

Seit 18 Jahren erarbeitet Stephanie Borkenfeld-Müllers, Laurentiuskantorin und Chordirektorin, mit musikbegeisterten Sängerinnen und Sängern Oratorien und große Chorwerke. Viele der Sänger gehören dem Chor bereits seit Jahren an. Die Stücke werden an rund sieben Probensamstagen jeweils in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr erarbeitet. Das Chorprojekt Mönchengladbach ist offen für alle, die über eine gute Stimme verfügen und gerne erstmals oder nach längerer Zeit wieder in einem Chor singen möchten.