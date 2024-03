Werke von Martin und Mozart So gelungen war das große Chorkonzert in Mönchengladbach

Bei der musikalischen Eröffnung der Karwoche im Münster St. Vitus war die Passionsgeschichte mit Frank Martin „Polyptyque“ für Violine und zwei kleine Streichorchester Thema. Das ist kein strahlendes virtuoses, klassisch dreisätziges Violinkonzert. Es hat sechs Sätze, dessen Komposition durch ein Altarbild im Dommuseum von Siena mit 26 Szenen zur Leidensgeschichte Jesu angeregt wurde. Die Musik klingt eher wie eine Stimmung und nicht wie eine szenische Beschreibung der Bilderfolge. Dabei ist die Solovioline keineswegs in dem Satz herausgehoben, sondern gliedert sich meist sehr lyrisch, berührend, mit langen Tönen in das Orchestergeschehen ein. Man hat den Eindruck, dass der Solopart über die sechs ausgewählten Bilder erzählt, betet oder predigt. Dadurch vermittelt Martin (1890 -1974) etwas innig Berührendes von tiefreligiöser, persönlicher Musiksprache, mit der er am Ende seines Lebens sein künstlerisches Credo eindrucksvoll zusammenfasst. Die Tonsprache des für das 20. Jahrhundert so bedeutsamen Schweizer Komponisten ist durchweg tonal ungebunden, mit hier und da unerwarteten wunderbaren Schlusswendungen zur (Dur-)Tonalität.