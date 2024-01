Konzert in Mönchengladbach Chopin-Miniaturen und Beethovens letzte Sonate im Kunstbahnhof

Zur Reihe im Kunstbahnhof stellte sich der mit renommierten Preisen ausgezeichnete Pianist als kraftvoller Interpret vor, der ebenso feine Nuancen beherrscht. Lebedev eröffnete das Konzert mit Chopins Vier Mazurken Opus 24. Sein Spiel war markant und ließ doch behutsam nachsinnende Momente, ein feines Leuchten in Piano-Passagen, einfließen. Das Nocturne in Des-Dur setze der Pianist im singend weichen Ton der oberen Stimme kontrastreich ab von den zuvor gehörten Mazurken. Lebedev gestaltete auch hier intensiv, in reich entfalteter Dynamik. Ungemein bewegt, vorwiegend entschieden, zuweilen mit verspielter Nuance servierte er den As-Dur Walzer. Zum virtuos gestalteten Rondo Es-Dur mit in der Dichte berauschenden Läufen beschloss er den ersten Konzertteil.