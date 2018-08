Mönchengladbach Chöre

54 Sängerinnen und Sänger umfasst der Chor zur Zeit. Das jüngste Mitglied ist 20 Jahre alt, das älteste 85.

Unter der musikalischen Leitung von Musiker und Studienrat am Wegberger Gymnasium Joachim Schenk geht es nach Gespenstergeräuschen und weiterem Warmsingen voller Lust am Singen mit „Look at the World“ von John Rutter weiter. Seit 2012 leitet Schenk die Geschicke des Chors. Ein Zufall: Mit dem Vorstands- und Chormitglied Uwe Groß sang er im Konzertchor Mönchengladbach, als die Tonartisten einen neuen Chorleiter suchten. Der Kontakt war geknüpft, Schenk bewarb sich und wurde angenommen.

Die Tonartisten singen seit dem Jahr 2000 zusammen, weiß Gründungsmitglied Christa Klinke zu berichten. Eine musikalische Bekannte fragte sie damals, ob sie nicht Lust zum Singen in einem Chor habe, worauf sie die Standardantwort „Ich kann nicht singen“ gab und zur Antwort erhielt: „Doch, jeder kann singen.“ Also war Christa Klinke dabei. Schnell waren 15 Sangesfreudige, überwiegend aus Neuwerk, und ein junger Chorleiter beisammen.

Der Chor ist demokratisch organisiert. Bei Uwe Groß und Brigitte Dücker als Vorstand laufen die Fäden zusammen. Es gibt einen Liedausschuss, der dem Chorleiter Vorschläge für neue Lieder macht, die der Liedausschuss aus den Ideen des Chores zusammen trägt. Dann gibt es noch das Eventteam, das Schlüsselteam, das Beschwerdeteam und das Technikteam – ein Chor ist doch mehr als nur eine wöchentliche Probe und ein gelegentlicher Auftritt. Apropos: „Wir sind kein Chor, der des Auftritts wegen singt“, erklärt Groß. Und doch gibt es sie immer wieder, die öffentlichen Auftritte oder Proben. Aber was immer im Vordergrund steht, das ist der „Spaß am Singen“. Und dieser, so Schenk, teilt sich den Zuhörern mit. Wenn der Chor auf der Bühne steht, so der Chorleiter, „da kommt was rüber“. Das ist echt ein „netter Haufen“, sagt er lächelnd.