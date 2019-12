Jazz@Theaterbar : Weihnachts-CD mit Liedern in neuer rhythmischer Verpackung

Mönchengladbach In der Reihe Jazz@Theaterbar präsentierten André Spajic, Sabine Kühlich, Laia Genc und Markus Braun die Weihnachtslieder, die sie im heißen Sommer einspielten.

Wenn ein Musiker den Unterschied zwischen den Jahreszeiten einmal am eigenen Leib so richtig gründlich erleben will, dann spielt er am besten eine Weihnachts-CD ein. André Spajic durfte diese Erfahrung machen. Im Hochsommer fanden der Schlagzeuger und seine Musiker-Kollegen in Shorts schwitzend in einem Kölner Studio zusammen, um für Weihnachten eine passende CD aufzunehmen.

In neuen, individuellen Arrangements waren bekannte und weniger bekannte Weihnachts- und Winterlieder in verschiedenen Sprachen zu hören, in Englisch und Deutsch, Französisch und Finnisch. Bei einigen gehörte der Jazz-Rhythmus bereits zum Original, so bei „Winter Wonderland“, „Santa Claus is coming to Town“ oder „Have yourself a merry little Christmas“. Traditionelle deutsche Lieder erhielten eine neue rhythmische Verpackung; so erklang „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ ungewohnt als Bossa Nova. In deutscher Übersetzung war „Let it snow“ zu hören. Schon Peter Alexander und Götz Alsmann hatten gemerkt, dass „Lass es schnei‘n“ genau so auf die Melodie passte.