Ausstellungen in Mönchenglabach c/o-Künstler stellen zum Jubiläum im Schloss Rheydt aus

Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) begrüßt die Künstler und Gäste um 18 Uhr, eine Einführung gibt Kuratorin Natascha Frieser. Die Ausstellung ist bis zum 10. Dezember zu sehen. An zwei Sonntagen – am 19. November und am 3. Dezember – bietet Natascha Frieser jeweils ab 14 Uhr weitere Führungen an. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist die Kasse des Museums. Informationen unter www.co-mg.de/co-ausstellung.