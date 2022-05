Performance in Mönchengladbach : Knochentanz in der Citykirche

Mönchengladbach „Belons Traum“ ist eine Performance mit Kunst, Tanz, Video und Musik, die Brigitte Zarm und Kay Welf Hoyme mit Mitteln der Corona-Soforthilfe des Landes verwirklichen. Zur Musik von Sidney Corbett tanzt dabei Miriam Röders am Sonntag nach dem Abendgottesdienst.

Brigitte Zarm und Kai Welf Hoyme waren sich schon vor Corona reichlich sympathisch. Künstlerisch. Beide, die Malerin und Bildhauerin, die seit Jahrzehnten vom Atelierhaus an der Steinmetzstraße mit ihren Feder-Vogel-Motiven eine feste Größe in der Szene darstellt, und der Filmemacher, der mit seiner experimentellen Bildsprache nun auch schon viele Jahre in seiner Branche deutschlandweit erfolgreich ist, kennen sich von Formaten wie Ensemblia, Nachtaktiv und und und.

Immer mal wieder arbeiteten die beiden an gemeinsamen Projekten, in denen ihrer beide reduzierte Ästhetik sich befruchtend ergänzt. Seit Hoyme ins Atelierhaus gezogen ist, hat sich diese Zusammenarbeit intensiviert und ließ sich auch durch die Pandemie-bedingten Einschränkungen nicht ausbremsen. Im Gegenteil. Mit Mitteln der Landes-Corona-Soforthilfe für Künstler sind zwei Werke entstanden, deren erstes, ein Film, beim diesjährigen „Nachtaktiv“ im September uraufgeführt wird. Teil zwei ist eine Performance, eine Art theatral inszenierte Chorografie mit dem Titel „Belons Traum“. Sie erblickt am morgigen Sonntagabend in der Citykirche das Licht der Welt.