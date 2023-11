Konzerte in Mönchengladbach Bravo, bravo für „die Callas“ und ganz viele Marias

Vom ersten Moment an ist „die Callas“ bei der Opern-Gala präsent: Ein großes Porträtfoto ziert die hintere Wand und bringt die Ausnahmesängerin überlebensgroß dem Publikum nahe. Am 2. Dezember wäre die Sopranistin 100 Jahre alt geworden. Das Konzert im Saal des Theaters ist eine große Hommage an Maria Callas.