Sinfoniekonzert in Mönchengladbach Wie die Blockflöte zum Star des Abends wird

Es folgt ein Kontrast, wie er größer kaum vorstellbar ist: Der französische Dirigent und Komponist Fabrice Bollon hat 2014 für das Orchester im dänischen Odense ein spektakuläres Stück für Blockflöte und kleines Orchester geschrieben. Dabei lässt er ziemlich alle denkbaren technischen Spielmöglichkeiten dieses oft unterschätzten Blasinstruments erkunden. Auch heikelste Anforderungen erfüllt der aus Kapstadt stammende Virtuose Stefan Temmingh so bravourös, dass die Zuhörenden sich allzu gern zu Zuschauenden wandeln. Der 44-jährige Solist deutet das Crossover-Moment mit Bezügen zu Jazz und Pop (hier zum Kultalbum „The Lamb lies down on Broadway“ der Rockband Genesis) bereits äußerlich an – in einem mit Blumenornamenten beflockten Anzug. Temmingh beherrscht alle Bauweisen der Blockflötenfamilie – von der Subbassflöte bis zum zwitschernden Sopranino – aus dem Effeff. Doch seine Interpretation von „Your Voice out of the Lamb“ stützt sich auch auf technische Devices. Die steuert Temmingh per Fußpedal oder Tablet an – Effekte, die Echos, Loop-Repetitionen oder zweistimmiges Spiel ermöglichen. Es ist ein Urerlebnis, an dem auch das verkleinerte Orchester mit tiefen Streichern, viel Percussion, Synthesizer und Harfe maßgeblich beteiligt ist. Ein Feuerwerk der Klänge und Rhythmen, das hernach vom Publikum mit Ovationen gefeiert wird.